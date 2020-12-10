Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı
10.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybeden polis ve sivil şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen