Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışta bulundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışta bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışta bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Beşiktaş kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan kampanyaya bağış yaptığını duyurdu.

Bağış yaptığına ilişkin fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak asla 'BırakmamSeni' var ol Beşiktaş." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA