Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
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Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

CHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Vodafone Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve Takım Kaptanı Başak Gündoğdu'yu telefonla arayarak, Beşiktaş camiasına tebriklerini ilettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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