Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

18.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:23
Kılıçdaroğlu, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı , Jimnastik Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Parti genel merkezindeki görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Ahmet Nur Çebi, Kılıçdaroğlu'na Beşiktaş forması hediye etti.


Kaynak: DHA
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