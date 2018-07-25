Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun Tutukluluk Durumunu Görüşmek İçin Meclis Başkanı Yıldırım ile Bir Araya Geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutukluluk durumunu görüşmek üzere TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TBMM Meclis Başkanlığı'nda bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Meclis Başkanlığı'nda bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk durumunu görüşmek üzere TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TBMM Meclis Başkanlığı'nda bir araya geldi.