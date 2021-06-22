Kılıçdaroğlu: "Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz"
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Kılıçdaroğlu: "Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: 'Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz'
Kılıçdaroğlu: 'Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz'
Kılıçdaroğlu: 'Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz'
Kılıçdaroğlu: 'Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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