Kılıçdaroğlu: "Beraber birlikte olmanın önemini kavrayarak yaşamak istiyoruz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı