Kılıçdaroğlu: "Ben Suriyelileri alın ateşe atın demiyorum.
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Kılıçdaroğlu: "Ben Suriyelileri alın ateşe atın demiyorum.

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

04.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:24
Kılıçdaroğlu:

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (10)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Ben Suriyelileri alın ateşe atın demiyorum.
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