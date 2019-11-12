Kılıçdaroğlu: "Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var"
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
12.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:26
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var"