Kılıçdaroğlu: "Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var"
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Kılıçdaroğlu: "Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var"

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

12.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:26
Kılıçdaroğlu:

-CHP Genel Başkanı 'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Ben bu soruları sormazsam, CHP genel başkanlığında benim ne işim var"
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