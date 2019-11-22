Kılıçdaroğlu: Belediyeler aile sigortası uygulaması başlattı

22.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya başladı. Ankara Yenimahalle, Adana Seyhan belediyelerimiz bunu yaptı. Şimdi Ankara bunu kart üzerinden yayacak." dedi.