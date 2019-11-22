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Kılıçdaroğlu: Belediyeler aile sigortası uygulaması başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya başladı.

22.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:43
Kılıçdaroğlu: Belediyeler aile sigortası uygulaması başlattı

CHP Genel Başkanı , "Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya başladı. , Adana Seyhan belediyelerimiz bunu yaptı. Şimdi Ankara bunu kart üzerinden yayacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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