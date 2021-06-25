Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı ile birlikte bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz"
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Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı ile birlikte bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz"

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Törene katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış kurdelesinin kesilmesi Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin havadan görüntüleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Ödemiş Entegre Katı Atık...

Törene katılanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış kurdelesinin kesilmesi

Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin havadan görüntüleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi"nin açılış töreninde konuştu. (2)

Kılıçdaroğlu: 'Millet İttifakı ile birlikte bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Millet İttifakı ile birlikte bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Millet İttifakı ile birlikte bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Millet İttifakı ile birlikte bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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