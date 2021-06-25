Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı ile birlikte bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz"
Törene katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış kurdelesinin kesilmesi Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin havadan görüntüleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Ödemiş Entegre Katı Atık...
Törene katılanlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış kurdelesinin kesilmesi
Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin havadan görüntüleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi"nin açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan