Kılıçdaroğlu, bayramda Antalya'da
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Kılıçdaroğlu, bayramda Antalya'da

Kılıçdaroğlu, bayramda Antalya'da
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, bayramın son günü kentten ayrılacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda ailesi ile birlikte Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki beş yıldızlı bir otelde tatil yapıyor. Kılıçdaroğlu, bayramın son günü kentten ayrılacak. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı bayram mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye."


Kılıçdaroğlu, bayramda Antalya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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