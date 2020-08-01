Kılıçdaroğlu, bayram tatili için Antalya'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Antalya'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Antalya'ya geldi.

Belek'te bir otelde tatilini geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bayar, ülkenin genel sorunları üzerine konuştuklarını belirterek, "İktidara giden yolda herkesin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Genel Başkanımız; sosyal medya ve basında partimizi yıpratıcı söylemlerden kaçınılması, gerekli kurullar dışında parti içi konuların kamuoyu önünde yandaş basına malzeme verecek şekilde konuşulmaması gerektiğinin altını çizdi. Enerjimizi parti içinde bir yerlere gelmek için değil ülkeyi bu kötü yönetimden kurtarmaya harcamamız gerektiğini vurgulayan Genel Başkanımız, herkesi kol kola, omuz omuza partimizin iktidarı için çalışmaya davet etti" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA