Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı Başladı

CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı, Maltepe'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir otelde düzenlenen CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, otele gelişinde partililer tarafından karşılandı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile parti mensupları toplantının yapılacağı salona geçtiler. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA