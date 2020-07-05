Kılıçdaroğlu, Başbağlar köyünde katledilen 33 kişiyi andı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivili andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivili andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbağlar Katliamı'nın 27'nci yılında, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek; bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA