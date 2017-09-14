Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de vatandaşlarla yaptığı buluşmada gündemine tarım politikalarını aldı. CHP Genel Bayşanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atatürk Parkı'nda yaptığı konuşmada gündemine tarım politikalarını aldı. Kılıçdaroğlu, "Sizin dertlerinizi biliyoruz. Görevimiz dile getirmek. Halkın derdi varsa birinin bunu dile getirmesi lazım. Hollanda'ya göre toprağımız, güneşimiz, suyumuz daha fazla. Üretici alın terinin karşılığını alamıyor. Hollanda'da çiftçiler hayatından memnun. 50-60 bin dolar gelirleri var. Bizim çiftçinin ektiği ürün tarlada kalıyor. Bir devlet çiftçisine rekabet edebilir mi? Şunu kimse unutmasın. Bu ülkenin Tarım Bakanına Fransız tarımına yaptığı katkı sebebi ile madalya veriliyorsa, hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin Tarım Bakanının bu ülkenin tarımına katkı vermesi lazım" dedi.



Kılıçdaroğlu, temaslarının ardından Manyas ilçesine hareket etti.



(Bahadır Demirçeviren - Hüseyin Tokmak / İHA)