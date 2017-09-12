Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de Çiftçiler ile Buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de gerçekleştirilecek "Tarım Çalıştayı"na katılmak üzere 14 Eylül'de kente gelecek.



CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun Balıkesirli çiftçilerle bir araya geleceğini ve onlara partisinin tarım politikasını anlatacağını söyledi.



Ardından Kılıçdaroğlu'nun bir otelde kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Biçki, "Daha sonra kırsal Pamukçu Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kırsal Göbel Mahallesi'nde bir kahvehane toplantısına katılacak. Son olarak Manyas'taki kırsal Salur Mahallesi'nde akşam yemeği yiyecek. Kılıçdaroğlu, Manyas Hayvancılık ve Süt Festivaline katılmasının ardından Balıkesir'den ayrılacak." dedi.



CHP Edirne Milletvekili Okay Gaytancıoğlu da tarımı önemseyen bir parti olduklarını dile getirerek, "Kılıçdaroğlu, çiftçiyi dinleyecek ve CHP'nin sorunlara karşı çözümlerini açıklayacak. CHP'nin çözümü, aslında bütün dünyada, bilimin ışığında olması gereken bir çözümdür. Biz, bu topraklarda üreten bir ülke olmak zorundayız." ifadesini kullandı.