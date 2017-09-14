Kılıçdaroğlu Balıkesir'de
Kılıçdaroğlu Balıkesir'deBALIKESİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'e geldi.
Kılıçdaroğlu Balıkesir'de
BALIKESİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'e geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenecek olan Tarım Çalıştayı'na katıldı. Basına kapalı geçen toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu gerçekleştirilecek toplantı sonrası Pamukçu, Manyas ve Susurluk ile Göbel ilçelerinde ziyaretlerine devam ecek.