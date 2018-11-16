Kılıçdaroğlu Bakırköy'de Bir Okulu Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu Bakırköy'de Bir Okulu Ziyaret Etti

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de bulunan özel bir okula ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu Bakırköy'de Bir Okulu Ziyaret Etti

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de bulunan özel bir okula ziyarette bulundu. Burada okul yetkilileri ve öğrencilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu'na çerçeve içerisinde bulunan Atatürk'ün mendili gösterildi. Okulu gezdikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra okuldan ayrıldı.

- İstanbul

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