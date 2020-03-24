Kılıçdaroğlu, Bakan Koca ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.
24.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgının da gündeme geldiği telefon görüşmesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin, CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca ise, gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini iletti." denildi.
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Kaynak: DHA