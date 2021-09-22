Kılıçdaroğlu: (Bahçeli'nin açıklamaları) HDP'nin TBMM Başkanvekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen "Gaziler Buluşması"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.