- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
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- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti

08.10.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:50

- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, Ali Babcan'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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