Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
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Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı

Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı.

Aydın'a bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki çilek tarlası oldu. Kılıçdaroğlu, çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı. Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu daha sonra çiftçilerle birlikte yere serilen hasır üzerinde kahvaltı yapıp, sohbet etti.Ardından kahveci esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla çay içti. Kılıçdaroğlu, Aydın programını Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti ile sürdürecek.


Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci

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