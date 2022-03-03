Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage'i kabul etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun Parti Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen kabulde, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.