Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage'i kabul etti - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage'i kabul etti

AA, Mehmet Tosun - Politika
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Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage'i kabul etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun Parti Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen kabulde, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Avustralya, Ankara, Politika, Haberler

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