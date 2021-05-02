Kılıçdaroğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olan sporcuları kutladı
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Kılıçdaroğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olan sporcuları kutladı

Kılıçdaroğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olan sporcuları kutladı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Avrupa ikincisi olarak ülkeye ilk madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Avrupa ikincisi olarak ülkeye ilk madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Avrupa ikincisi olarak ülkemize ilk madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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