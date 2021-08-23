Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları'nı kutladı
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Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları'nı kutladı

Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerek, 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerek, 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan Filenin Sultanlarını yürekten kutluyorum. Harikasınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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