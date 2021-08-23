Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerek, 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerek, 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan Filenin Sultanlarını yürekten kutluyorum. Harikasınız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu