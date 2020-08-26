Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti

- Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti.

26.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:44

- Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti

Kaynak: İHA

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