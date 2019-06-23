- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (2)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz."

Kaynak: AA