Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez"

Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (2)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz."

Kaynak: AA
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