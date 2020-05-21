Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle video konferansla görüştü Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle video konferansla görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerine, "Örgütlenmeniz kadar değerli bir şey yoktur.

Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle video konferansla görüştü Açıklaması
21.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerine, "Örgütlenmeniz kadar değerli bir şey yoktur. Büyük ölçüde haklarınızın ihlal edildiğini biliyorum. Size yasaların sağladığı güvencelerin verilmediğini de biliyorum. Bunun mücadelesini yapmak için örgütlenmeniz lazım." dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki video konferans görüşmelerine apartman görevlileriyle devam etti.

Konut-İş Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhan ile Ankara, Bursa, İstanbul, Sivas, Uşak, Adana, Kahramanmaraş, Sakarya, Erzurum ve Rize'den apartman görevlilerinin katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba eşlik etti. Görüşmede, apartman görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Apartman görevlilerine örgütlenmeleri çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Örgütlenmeniz kadar değerli bir şey yoktur. Büyük ölçüde haklarınızın ihlal edildiğini biliyorum. Size yasaların sağladığı güvencelerin verilmediğini de biliyorum. Bunun mücadelesini yapmak için örgütlenmeniz lazım. Biz sizin hakkınızı her ortamda savunuyoruz. Bu konuda bir broşür hazırladık. Burada sizin haklarınız yazılı, hangi haklara sahip olduğunuz yazılı."

"Tabii hakka sahip olmak ayrı ama bir de fiilen içinde çalışılacak ortam da ayrı." diyen Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerinin apartman yöneticisi ile anlaşma yaptığını ama eşiyle çocuğuyla beraber hizmet verdiğini, çalışma saatlerinin olmadığını ve zor bir görev üstlendiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kovid-19 sürecinde de herkes evinde oturdu ama alana çıkıp alışveriş yapan yine sizsiniz, yani riski üstlenen yine sizsiniz. Dolayısıyla herkese imkanlar sağlandı, maddi imkanlar sağlandı size hiçbir şey verilmedi. Şunu önerdim bakın, dedim ki İşsizlik Sigortası Fonunun 1 yıllık faizi 16 milyar lira. 16 milyar lirayla bütün apartman görevlerine ikişer bin lira verirseniz üstü de artar." diye konuştu.

"Konut politikasının değişmesi lazım"

Apartman görevlilerinin Bakanlık yetkililerince denetleme yapılmadığını ve haklarının yeteri kadar savunulmadığını dile getirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğrudur. Çünkü güç değilsiniz. Güç olsanız çıkacak birisi 1 milyon, 500 bin adına kişi adına konuşacak. 500 bin kişi adına konuşmak nedir biliyor musunuz? 500 bin kişi adına bir kişinin çıkıp sizin bir temsilcimizin çıkıp konuşması şu anlama geliyor; Türkiye'deki bütün siyasi partiler kulak kabartacak, dur bakayım ne diyor diyecek. Dolayısıyla sizlerin oylarına talip olacaklar, mücadele edecekler."

Yola ilk çıktıklarında taşeron işçilerini örgütlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, işine son verilir korkusuyla taşeron işçilerinin sesini çıkaramadığını, izin hakkının bulunmadığını, asgari ücret aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerini örgütlemelerinin ardından onlar adına konuştuklarını, bu işçilerin de kendilerine destek verdiğini aktardı.

Konut politikasının değişmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Apartman görevlisinin insani şartlarda oturabileceği bir dairenin ona tahsis edilmesi lazım. Öyle yerler biliyorum ki güneş görmüyor. Bu adamın çoluk çocuğu da var, bunların da güneş görmeye, insanca yaşamaya hakları var." şeklinde konuştu.

"Aile yardımları sigortası olacak ki her ailenin asgari gelir güvencesi olacak"

"Niye Türkiye'de aile yardımları sigortası yok" diye soran Kılıçdaroğlu, işsizlik sigortası, yaşlılık sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası, iş kazası, meslek hastalığı sigortasının bulunduğuna işaret etti. Uluslararası Çalışma Örgütünün kabul ettiği dokuz sigorta dalından aile yardımları sigortasının olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Niye yok? Bunu talep edeceksiniz. Diyelim ki 60 yaşında apartman görevlileri ile oturdunuz, yönetici dedi ki 'Kardeşim ben seni istemiyorum, işinize son verdim, al kıdem tazminatını da' dedi. Yaşınız 60. Ne zaman emekli olacaksınız? 5 yıl sonra. Neyle geçineceksiniz? Hadi bir yıl işsizlik sigortasından para aldınız, bir yıl değil de en fazla 10 ay. Peki sonra nasıl geçineceksiniz? Kim bakacak size? Onun çözümü aile yardımları sigortasıdır. Aile yardımları sigortası olacak ki her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak."

Memleketin durumu konusunda umutsuz olunmaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, beraber olunması halinde memleketin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmayacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, her eve huzur, bereket getirmenin mümkün olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Yeter ki parayı yerli yerinde ve hakkı ile kullan, birilerine peşkeş çekme devletin hazinesini. Her şey var. Paramız, imkanımız, denizimiz, gölümüz, güzel insanlarımız, nehirlerimiz, ovalarımız, yaylalarımız var ama mutsuz insanlarımız var. Dolayısıyla siyaset kurumu bütün bunları alıp huzurlu bir memlekete dönüştürebilir Türkiye'yi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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