Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü
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Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle apartman görevlileriyle görüştü.

Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü
17.09.2020 12:40 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle apartman görevlileriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde iş yükleri artan apartman görevlileri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıya Malatya, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Rize, Kayseri, Gaziantep ve Karabük'te çalışan apartman görevlileri ile Konut Görevlileri Sendiası (KONUT-SEN) Genel Başkanı Uğur Gözel katıldı. Toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun eşlik etti. 


Kaynak: DHA

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