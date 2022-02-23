CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

AA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında karşılaması Kılıçdaroğlu ve Amor'dan detaylar ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında karşılaması

Kılıçdaroğlu ve Amor'dan detaylar ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

AA - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Parlamentosu, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Haberler

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