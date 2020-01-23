Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti
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Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

23.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:05
Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

CHP Genel Başkanı , Parlamentosu Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezindeki makamında, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
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