Kılıçdaroğlu Antalya'ya Gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26. Dönem CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'ın vefat eden eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak üzere yarın Antalya'ya gelecek.

Yarın saat 12.00'de Antalya Havaalimanı'na inmesi beklenen Kılıçdaroğlu, saat 13.00'da Günseli Akaydın'ın Muratpaşa Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu'nun, törenin ardından 14.45'de havayoluyla İstanbul'a hareket edeceği bildirildi.

Doktor olan Günseli Akaydın (67), dün sabaha karşı tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akaydın ailesini 21 Temmuz'da da hastanede ziyaret etmişti. - ANTALYA