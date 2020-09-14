Kılıçdaroğlu Antalya Büyükşehir Belediyesinde
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Kılıçdaroğlu Antalya Büyükşehir Belediyesinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu Antalya Büyükşehir Belediyesinde
14.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile toplantı yaparak, belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesinden ayrılırken kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Belediyemiz bütün ekibiyle beraber başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerini dinledik. Hepsine huzurunuzda teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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