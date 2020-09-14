Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
Hastane binası Hastane önünde bekleyeneler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye gelişi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
14.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:42
Hastane binası
Hastane önünde bekleyeneler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye gelişi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Kaynak: AA