Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Hastane binası Hastane önünde bekleyeneler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye gelişi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

14.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:42

Hastane binası

Hastane önünde bekleyeneler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye gelişi ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Kaynak: AA

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