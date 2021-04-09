Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden Dilek İmamoğlu'na taziyelerini iletti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na taziyede bulundu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na taziyede bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, annesi Hava Kaya'nın vefatı nedeniyle Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi.
Hava Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve eşi Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan