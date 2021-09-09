Kılıçdaroğlu: "Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım"
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Kılıçdaroğlu: "Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılanlara rozet takması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte ağaç dikmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılanlara rozet takması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte ağaç dikmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Ankara Bademlidere Şehir Parkı ağaç dikim törenine katıldı.(2)

Kılıçdaroğlu: 'Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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Kılıçdaroğlu: "Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım" - Haberler
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