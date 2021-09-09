Kılıçdaroğlu: "Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılanlara rozet takması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte ağaç dikmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı...