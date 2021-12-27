Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Atatürk'ü andı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Atatürk'ü andı

Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'ya gelişinin 102. yılında saygı ve minnetle andı.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'ya gelişinin 102. yılında saygı ve minnetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum. İlk günkü mücadele azmi ile yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kulandı.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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