Kılıçdaroğlu: "Ankara'nın Kaderini Değiştireceğiz"

Kılıçdaroğlu: "Ankara'nın Kaderini Değiştireceğiz"

- CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondakilerden görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu:

- CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salondakilerden görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu. (4)

Kaynak: AA
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