Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Doruk ailesine iftarda konuk oldu
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Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Doruk ailesine iftarda konuk oldu

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Doruk ailesine iftarda konuk oldu
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde Doruk ailesi ile iftar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde Doruk ailesi ile iftar yaptı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde, Doruk ailesinin misafiri oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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