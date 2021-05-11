Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Doruk ailesine iftarda konuk oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde Doruk ailesi ile iftar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde Doruk ailesi ile iftar yaptı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde, Doruk ailesinin misafiri oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz