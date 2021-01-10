Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu
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Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu

10.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:40
Kılıçdaroğlu Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımında bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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