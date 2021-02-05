Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti

05.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:43
Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara İskitler'de esnafla buluştu. Taksi durağında şoförlerle sohbet ederek çay içen Kılıçdaroğlu, ardından sanayi esnafını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu'da akan kanın gerekçesi; insanları değerleri üzerinden ayırdılar, 'Türk'tür, Kürt'tür, Arap'tır' diye. İnanç üzerinden bunu yaptılar. Sonra birbirlerini öldürdüler. Silahı da zenginler verdi. 'Birbirinizi öldürün; ama petrol bana ait' dedi" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir esnafın hasta olduğunu belirttiği babası ile de telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

 


Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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