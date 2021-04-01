Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 fidan satın aldı Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 fidan satın aldı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı 'Yeşilin Başkenti' projesinden 1881 fidan satın aldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 fidan satın aldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 fidan satın aldı.

Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'da başlattığı "Yeşilin Başkenti" projesinden 1881 fidan satın aldığını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dikilecek fidanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm İstiklal Kahramanlarımızın hatırasıyla büyüyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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