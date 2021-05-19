Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve parti üyeleri ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu. Çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.


Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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