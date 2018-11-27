Kılıçdaroğlu, Almanya ve Avusturya'ya Gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı ziyaretleri kapsamında 28-30 Kasım'da Almanya ve Avusturya'da temaslarda bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yazılı açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun Almanya ve Avusturya'ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin programı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na, Berlin ve Viyana'da yapacağı temaslarda kendisinin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın eşlik edeceğini belirten Çeviköz, şunları kaydetti:

"28-29 Kasım tarihlerinde Berlin'den başlayacak ziyarette Sayın Kılıçdaroğlu Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ile görüşecektir. Görüşmede iki kardeş parti arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin ileriye dönük olarak daha da geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Ziyaretin önemli bir ayağını Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmak üzere katılacağı, Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenecek konferansın oluşturduğunu aktaran Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun konferansta Türkiye'de son zamanlarda kaydedilen iç siyasi gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağına işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de ayrıca, CHP Berlin Birliği tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılacağını aktaran Çeviköz, heyetin 30 Kasım'da Viyana'ya geçeceğini belirtti.

Viyana'da günübirlik gerçekleştirilecek temaslarda Kılıçdaroğlu'nun Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner ile buluşacağını aktaran Çeviköz, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Viyana Birliği tarafından düzenlenecek olan bir etkinlikte yurttaşlarla bir araya geldikten sonra Viyana ziyaretini de tamamlayarak Türkiye'ye dönecektir. Almanya ve Avusturya ziyaretleri CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce Birleşik Krallık ile başlatmış olduğu yurt dışı ziyaretlerinin yeni bir ayağını oluşturmaktadır."