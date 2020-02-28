Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun
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Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

28.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:41
Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

CHP Genel Başkanı , "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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