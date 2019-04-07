Kılıçdaroğlu, Akşener'i Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret edecek.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i saat 10.00'da parti genel merkezinde ziyaret edecek. Teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, yerel seçim sonuçlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşme sonrası iki liderin ortak basın açıklaması yapacağı öğrenildi. - Ankara

Kaynak: DHA