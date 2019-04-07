Kılıçdaroğlu, Akşener'i Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, saat 10.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşecek.

Teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, seçim sonuçları ile İstanbul'daki oy sayımının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA