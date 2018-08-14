Kılıçdaroğlu, Akşener'i Kutladı

Kılıçdaroğlu, Akşener'i Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayarak, yeniden Genel Başkan seçilmesinden dolayı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak, yeniden Genel Başkan seçilmesinden dolayı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aradı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden Genel Başkan seçilmesinden dolayı kutladı. - ANKARA

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