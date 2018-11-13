Kılıçdaroğlu-Akşener Görüşmesi (2)

- İYİ Parti Genel Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması

CHP ve İYİ Partililerin görüşmesinden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü.