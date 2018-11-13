Kılıçdaroğlu-Akşener Görüşmesi (2)
- İYİ Parti Genel Merkezi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması CHP ve İYİ Partililerin görüşmesinden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...
- İYİ Parti Genel Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşılaması
Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması
CHP ve İYİ Partililerin görüşmesinden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü.