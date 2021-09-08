Kılıçdaroğlu: "Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım"
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Kılıçdaroğlu: "Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım"

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin çocukevine girişi KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin çocukevine girişi KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi açılışına katıldı.(2)

Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'
Kılıçdaroğlu: 'Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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Kılıçdaroğlu: "Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım" - Haberler
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