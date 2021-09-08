Kılıçdaroğlu: "Dayanışma kültürünü büyütmemiz lazım"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin çocukevine girişi KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi açılışına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin çocukevine girişi KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi açılışına katıldı.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş